РИАМО - 29 окт. В подмосковной Балашихе полицейские обнаружили маленького ребенка, живущего с отцом-мигрантом в самодельной хижине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

О ребенке, который гулял без родителей на детской площадке в микрорайоне 1 Мая, сообщили местные жители. Прибывшие на место сотрудники полиции информацию подтвердили.

«Установлено, что мальчик около двух недель проживал в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, предположительно отцом», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мальчика доставили в больницу. Противоправных действий в отношении него не зафиксировано. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ни у мальчика, ни у мужчины не было никаких документов.