РИАМО - 29 окт. Ситуация с соблюдением масочного режима в Подмосковье находится под контролем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы видим, что ситуация практически на 95-96% урегулирована, и все прекрасно понимают, что ношение маски – это обязательно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что масок в Московской области достаточно.

«В разных муниципалитетах ребята, волонтеры, спасибо им, <…> отнеслись к этому (раздаче медицинских масок – ред.) очень креативно», - отметил губернатор.

Руководитель производственной базы автобусного парка Мытищ Евгения Гусева в свою очередь обратила внимание на улучшение ситуации по соблюдению масочного режима в автобусах.

«Если в начале сентября многие пассажиры заходили в салон автобуса еще без масок, то на сегодняшний день все пассажиры заходят в автобус в масках и уже на уровне рефлекса», - рассказала Гусева.

Она добавила, что подобные результаты достигнуты за счет качественного информирования жителей и волонтерского движения.

«Большая дисциплинированность и сознательность наших пассажиров в комплексе и дали положительный результат по соблюдению масочного режима», - отметила Гусева. ​

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Подмосковье в общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные маски.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.