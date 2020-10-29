РИАМО - 29 окт. После массовой вакцинации населения от коронавируса жители Подмосковья смогут вернуться к привычному образу жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, как и каждый житель нашей страны, что все это закончится. Медики работают, лаборатории производят вакцину. Это будет перелом в ситуации. После вакцинации в первом квартале (2021 года - ред.), даст бог, сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор заявил, что понимает всю сложность введенных ограничений для людей из-за пандемии.

«Человек так устроен, что он должен общаться, должен познавать что-то новое. Любые ограничения свободы и передвижения <…> всегда воспринимаются тяжело», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья выразил надежду на то, что между жителями и властями региона продолжится взаимопонимание.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.