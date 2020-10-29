РИАМО - 29 окт. В Подмосковье рассмотрят возможность обеспечения бесплатного проезда в транспорте для волонтеров, также необходимо решить вопрос с возможностью для волонтеров доставлять медикаменты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В самый сложный период пандемии на территории Московской области и в ряде других субъектов страны волонтерам предоставлялось право бесплатного проезда в общественном транспорте. Позже эту льготу отменили.

«Бесплатный проезд, не знаю, как на все время, но дам команду принять это решение на ближайший период. Мы подумаем, как сделать так, чтобы вы (волонтеры – ред.) по-прежнему ездили бесплатно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также необходимо решить вопрос с возможностью для волонтеров доставлять медикаменты.

«Если у нас волонтеры, все их имена, фамилии известны, все они уже немножко медики, как, впрочем, и мы, но, если они просто доставляют, доставка, то я не думаю, что это является сколько-нибудь рискованным мероприятием», - отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья поблагодарил волонтеров за их работу. ​

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

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Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

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- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

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