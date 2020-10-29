РИАМО - 29 окт. Важно, чтобы экономика в Подмосковье продолжала функционировать, чтобы у людей сохранялись рабочие места, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам очень важно, чтобы экономика «дышала», чтобы рабочие места сохранялись, чтобы производства работали. Да, сложный этап, но мы научились его проходить. <…> Поэтому здесь нужно держать ухо востро каждому собственнику и малого бизнеса, и крупного и просто соответствовать стандартам, тогда рабочие места мы сохраним», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что Подмосковье занимается привлечением инвесторов на отдаленные территории.

«Сейчас предусмотрели программу так называемую «3 по 50». Если у тебя больше 50 миллионов рублей инвестиций, если 50% жителей работают у тебя и, соответственно, рабочих мест больше 50, ты можешь получить серьезную поддержку. Мининвест у нас работает для того, чтобы эти новые производства приходили не только на территории, которые возле МКАД находятся, но и на отдаленные», - подчеркнул Воробьев.​

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.