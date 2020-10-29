РИАМО - 29 окт. В Московской области не будут закрывать рестораны и кафе, но заведения общепита при этом должны соблюдать все рекомендации по работе во время пандемии, а также следить за безопасностью сотрудников и клиентов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наша задача, чтобы малый и средний бизнес работали, в том числе рестораны и кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес, что сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому — работайте, мы не собираемся вас закрывать», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Он добавил, что правительство региона будет всячески поддерживать работу предпринимателей. Но те в свою очередь должны неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора и заботиться как о сотрудниках, так и о посетителях.
В Подмосковье с 17 октября запретили развлекательные мероприятия с 00:00 до 08:00 в зданиях и организациях, предоставляющих услуги общественного питания, при этом сами заведения могут продолжать работу. Ночным клубам в это время работать запрещено.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
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- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.
- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.
- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.
- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.
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