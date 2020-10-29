РИАМО - 29 окт. В ноябре-декабре в столице может начаться массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, сейчас вакцина поступает для пострегистрационных испытаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре - декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что на данный момент вакцина в первую очередь отправляется на испытания, которые проходят в Москве, а также на вакцинацию представителей социальных групп риска.
Отечественный препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной против Covid-19. Он создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.
Пострегистрационные клинические испытания «Спутника V» проходят в Москве с начала сентября. Всего в исследовании принимают участие 40 тысяч добровольцев, часть из них получает плацебо.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
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