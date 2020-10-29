РИАМО - 29 окт. В Московской области во второй учебной четверти родители смогут по собственному желанию перевести детей на домашнее обучение, это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В случае, если у вас в квартире живет кто-то из старшего поколения, вы можете принять решение не отводить своего ребенка в школу, оставить его дома, чтобы избежать каких-либо рисков. Это все должно делаться в тесном контакте с классным руководителем», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Министр образования региона Ирина Каклюгина добавила, что дети, которые будут заниматься дома, будут получать задания через школьный портал Подмосковья.

«Учитель будет собирать их на короткие консультации во второй половине дня, чтобы дать установки. Это будет происходить с помощью платформы, которая использовалась ранее», — добавила Каклюгина.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.