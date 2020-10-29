РИАМО - 29 окт. Для пациентов с подозрением на ОРВИ в Подмосковье были выделены дополнительные бригады медиков, эти врачи будут работать только по вызовам на дом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

«Выделили отдельные бригады, которые будут обслуживать только вызовы (от пациентов – ред.) с симптомами ОРВИ, которые не будут сидеть в поликлиниках. Они будут с 8 утра и до упора обслуживать вызовы на дом»», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».

Ранее министр рассказала, что для врачей Подмосковья были выделены дополнительные 233 машины, чтобы они могли ездить на вызовы.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.