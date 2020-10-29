РИАМО - 29 окт. Для врачей Подмосковья были выделены дополнительные машины, чтобы они могли ездить на вызовы, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы увеличили количество машин, специально выделили для медиков дополнительно 233 машины. Это я сейчас не про неотложную помощь, а именно для того, чтобы врач мог не ходить по вызовам, а ездить», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил членам регионального правительства и главам муниципалитетов о максимальной мобилизации сил для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе.

Губернатор ранее также поручил выделить дополнительные автомобили для сотрудников скорой помощи.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.