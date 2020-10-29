РИАМО - 29 окт. За прошедшую неделю городские округа Московской области предоставили арендаторам отсрочку в 5 миллионов рублей, общая сумма отсроченных платежей превысила цифру в 310,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

В 310,3 миллиона рублей вошли: отсрочка 95 миллионов, предоставленная арендаторам муниципального имущества и земли, отсрочка суммой свыше 200 миллионов рублей, которую получили арендаторы государственной неразграниченной земли, и 15,3 миллиона рублей отсрочки для арендаторов областной недвижимости.

«Платежи за аренду имущества отложили арендаторы по 700 договорам аренды на сумму 310,3 миллиона рублей. Отсрочку получили арендаторы более 400 объектов капитального строительства и 560 гектаров земли на территории 53 городских округов Московской области», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Возможность отсрочки 100% оплаты аренды имущества предоставляется за период с 1 марта по 1 октября текущего года. Погасить ее можно равными частями в 2021 – 2022 годах.

Оформление отсрочки доступно юридическим лицам, а также ИП по основному и дополнительному виду деятельности компании. Подачу заявления по получению этой меры поддержки можно произвести через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.