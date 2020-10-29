РИАМО - 29 окт. МФЦ начал принимать расчет по страхованию работников от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, который предоставляется в Фонд социального страхования (ФСС), говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо прибыть в МФЦ с паспортом и расчетом по форме 4-ФСС. После этого в электронной очереди выбирается раздел «Прием документов об исчислении и уплате взносов в ФСС РФ». Дальше специалист центра занесет информацию в систему, а обратившийся подпишет согласие на обработку данных.

«Отчеты по страхованию работников необходимо сдавать ежеквартально каждому работодателю. Раньше малые предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица, нанимающие персонал, могли предоставить расчет по страховым взносам только в Фонде социального страхования», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар.

Он добавил, что благодаря электронному взаимодействию МФЦ и ФСС это услуга является доступной в 126 региональных центрах «Мои Документы».

Возвращаться за результатом в МФЦ не надо, однако если посетителю нужен расчет с пометкой Фонда о приеме документах, то центры предоставляют возможность распечатать такой расчет с подписью сотрудника ФСС и МФЦ, а также с печатью центра.

Страхование от несчастных случаев и болезней относится к обязательным видам соцобеспечения работников. Расчет по форме 4-ФСС представляется ежеквартально на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом, однако если в организации работает больше 25 сотрудников, то отчетность сдается в электронном виде на портале ФСС или на федеральном портале.