РИАМО - 29 окт. Жители Москвы чаще всего заражаются коронавирусом в офисах, при этом сейчас около 1,2 миллиона горожан работают из дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это порядка 10% от всех жителей Москвы.
«Кончено, это значительная часть. И, что очень важно, мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов. Вы, представьте себе, в Сити (Москва-Сити - ред.) огромные открытые офисы, огромные площадки на которых одновременно находятся 50-70 человек, и там нередко, когда целыми этажами люди заболевают», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что перевод офисных работников на удаленную работу влияет и на поток пассажиров в общественном транспорте.
«Сегодня количество пассажиров по сравнению с прошлым годом снизилось почти на 40%. И там стало более разряженная обстановка, меньше контактов между людьми, и, конечно, это все влияет на ситуацию очень хорошо, позитивно влияет», - сказал Собянин.
В октябре организации Москвы обязали 30% своих сотрудников перевести на удаленный режим работы.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.
- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.
- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.
- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.
- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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