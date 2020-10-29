РИАМО - 29 окт. С января в Московской области планируют начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, сейчас в регионе готовят пункты и ресурсы для данной процедуры, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Массовая вакцинация — это десятки, сотни доз. Мы должны начать получать их уже в ноябре-декабре. Для этого мы готовим пункты, готовим ресурсы, потому что эта прививка достаточно сложная, в два этапа», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

«Естественно, эта прививка будет делаться по ОМС, такие пункты мы сейчас готовим к открытию. Массово вакцинация пойдет с января месяца», — добавил губернатор.

Отечественный препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной против Covid-19. Он создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Также в России началось производство второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» в Новосибирске.

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