РИАМО - 29 окт. В Москве 90% жителей соблюдают масочный режим, в городе достаточно жестко контролируют эти требования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ситуация кардинально изменилась. 90% москвичей соблюдают масочный режим в метро, в общественном транспорте, и в магазинах под 80% соблюдают масочный режим», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в столице достаточно жестко контролируются эти требования.

«В работу включилась полиция, которая проверяет магазины, торговые центры и так далее. До этого мы делали упор на ответственность самих учреждений торговли, но мы видим, что этого недостаточно. <...> Конечно, ужесточился и сам режим», - заключил мэр.

В общественных местах и транспорте в Москве нужно обязательно надевать защитные маски и перчатки. Это одна из мер против распространения коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.