РИАМО - 29 окт. В Москве 90% жителей соблюдают масочный режим, в городе достаточно жестко контролируют эти требования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ситуация кардинально изменилась. 90% москвичей соблюдают масочный режим в метро, в общественном транспорте, и в магазинах под 80% соблюдают масочный режим», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в столице достаточно жестко контролируются эти требования.
«В работу включилась полиция, которая проверяет магазины, торговые центры и так далее. До этого мы делали упор на ответственность самих учреждений торговли, но мы видим, что этого недостаточно. <...> Конечно, ужесточился и сам режим», - заключил мэр.
В общественных местах и транспорте в Москве нужно обязательно надевать защитные маски и перчатки. Это одна из мер против распространения коронавирусной инфекции.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
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