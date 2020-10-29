РИАМО - 29 окт. Власти Подмосковья не стали закрывать экономику региона из-за распространения Covid-19, при этом именно сейчас всем жителям как никогда надо объединиться перед общей угрозой коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вы знаете, что, в отличие от весны, мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки. Сейчас наши врачи, медсестры и персонал работают в очень напряженном режиме. Я хочу поблагодарить, тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно. Кому не надоели наши бесконечные предупреждения и объяснения тех или иных мер», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Он добавил, что задача властей Подмосковья в том, чтобы жители понимали всю логику действий.
«Ситуация такова, что нам сейчас как никогда нужно объединиться», — подчеркнул губернатор.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.
- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.
- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.
- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.
- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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