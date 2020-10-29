РИАМО - 29 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Я тоже сделал прививку, мерил (антитела – ред.) после 14 дней. У меня не было антител, соответственно, завтра я должен делать вторую прививку. Я очень надеюсь, что уже какая-то защита появится для того, чтобы быть более активным, общаться в разных коллективах, на производствах, потому что работа и врачей, и ряда специальностей требует активности и общения», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции – «Спутник V». Кроме того, в октябре прошла регистрацию вакцина «ЭпиВакКорона».

Всего на данный момент в Московской области выявлено 85 762 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 586 человек. Выздоровели и выписались 63 825 человек.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.