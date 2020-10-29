РИАМО - 29 окт. Возгорание на территории промзоны в поселке Дорохово Рузского городского округа локализовано на площади 900 квартирных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Крупный пожар произошел на открытой площадке склада, где хранились мешки с полимерными отходами. Объект расположен на улице Стеклозаводская, дом 1.

«В 18:18 — локализация пожара на площади 900 квадратных метров. К тушению привлекли 24 единицы техники и 75 человек, в том числе от МЧС: пять единиц техники и 13 человек», — говорится в сообщении.

Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко выехал на место ЧП.