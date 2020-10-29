РИАМО - 29 окт. На станции Удельная Раменского городского округа было выявлено 15 нарушителей перехода через железнодорожные пути, с каждым из них проведена разъяснительная беседа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рядом со станцией с начала текущего года погибло 2 человека, а в феврале было зафиксировано травмирование 13-летней девочки. Всего по округу свыше 34 смертей с января месяца.

«Железнодорожный переход на станции Удельная не оборудован звуковой, световой сигнализацией и системой «змейка», – говорится в сообщении.

Беседы, проведенные с нарушителями касались тем недопустимости перехода участка в неположенном месте и движения через железную дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Рязанское направление Московской железной дороги входит в число самых аварийных на территории региона. За 2020 год здесь погибло 57 человек. Общее количество жертв на территории МЖД за этот период превышает отметку в 230 человек. Больше 80% погибших переходили дорогу в неустановленном месте.