РИАМО - 29 окт. Более 35 торговых мест организовано на социальной ярмарке «Ценопад» в городском округе Чехов, выставка будет работать до 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Как известно, «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно и цены на представленную продукцию ниже среднерыночных минимум на 15%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Более 35 наименований продуктов продаются со скидкой до 70%, все они попали в категорию «ценопадный продукт».

Со скидкой можно купить тушеную свинину, малиновый кисель, чай черный и травяной, травяные сборы, халву, рахат лукум, шашлык из сома, шашлык из судака, карася, семгу, пикшу, фарш минтая, треску, запеченных рябчиков, некоторые колбасные изделия, деревенский творог, сыр плавленый, сыр колбасный, кедровые орехи, некоторые овощи, груши, киви, саженцы кедра.

На ярмарке организовано музыкальное сопровождение, а при входе установлен настоящий русский самовар с горячим травяным чаем.

«Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции на ярмарке установлены санитайзеры, все участники осуществляют торговлю в масках и перчатках, а также выделена целая торговая точка, где покупатели смогут приобрести дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты», - добавил Разин.