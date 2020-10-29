РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Застройщик в подмосковном Красногорске объявил об окончании строительства трех домов в ЖК «Красногорский микрорайон» на более 800 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора начал проверку по извещению об окончании строительства жилых домов №22, 23, 24 в ЖК «Красногорский микрорайон», – говорится в сообщении.

Строительство на объекте велось в соответствии с графиком. Согласно проекту, общая площадь трех многоквартирных домов составляет порядка 55,7 тысячи квадратных метров, площадь квартир – 37 тысяч квадратных метров. Внутри расположено 829 квартир. Также на первых этажах зданий предусмотрены помещения общественного назначения.

Всего с момента начала строительства инспекторы провели на объекте пять плановых проверок.

«По результатам проверки, в случае отсутствия нарушений, в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.