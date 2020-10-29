РИАМО - 29 окт. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась, на предыдущих неделях рост заражения замедлился, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз, и на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас - удержать эту планочку, и потом потихоньку снижать ее», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что впервые за долгие недели, в последние два дня выписано из больниц было больше людей, чем госпитализировано.

«То есть эти два дня произошло небольшое хотя бы, но для нас очень важное, принципиальное уменьшение загрузки коечного фонда», - заключил мэр Москвы.

В столице за минувшие сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования достигло 413 928.

За весь период эпидемии зарегистрировано 1 581 693 случая инфицирования, скончались 27 301 пациент, вылечились 1 186 041 человек.

Из-за роста новых случаев коронавируса в России с 28 октября ввели всеобщий масочный режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.