РИАМО - 29 окт. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась, на предыдущих неделях рост заражения замедлился, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз, и на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас - удержать эту планочку, и потом потихоньку снижать ее», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что впервые за долгие недели, в последние два дня выписано из больниц было больше людей, чем госпитализировано.
В столице за минувшие сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования достигло 413 928.
За весь период эпидемии зарегистрировано 1 581 693 случая инфицирования, скончались 27 301 пациент, вылечились 1 186 041 человек.
Из-за роста новых случаев коронавируса в России с 28 октября ввели всеобщий масочный режим.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.
- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.
- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.
- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.
- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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