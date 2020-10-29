РИАМО - 29 окт. Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко выехал на место крупного пожара, который вспыхнул на территории промзоны в поселке Дорохово.

«Срочно выезжаю в поселок Дорохово. Там на участке, принадлежащем частному предпринимателю, на улице Стеклозаводской горят полимеры», — написал Пархоменко в своем Instagram.

Он добавил, что площадь возгорания составляет уже 3 тысячи квадратных метров. На месте работают семь пожарных расчетов, на подъезде еще один.

«Угрозы жилым домам нет. Все спасательные службы на месте. О происходящем буду оперативно информировать», — заключил глава округа.

Видео крупного пожара на складе в подмосковном Дорохово>>