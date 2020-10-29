По данным СМИ, поар охватил склад с пластиком на общей площади 900 квадратных метров.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+7˚C … +9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+7˚C … +9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 5 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|С 5 м/с
По данным СМИ, поар охватил склад с пластиком на общей площади 900 квадратных метров.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии