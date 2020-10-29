РИАМО - 29 окт. Аппараты КТ с искусственным интеллектом помогают врачам быстрее и точнее определять диагноз пациента, сообщил руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Он отметил, что в городе создана целая информационная система для врачей, сводящая к минимуму возможность ошибки в определении болезни.

«Система помогает врачам в интерпретации изображений. Ведь КТ – это изображения, которые интерпретируются врачом. Многие снимки, особенно если мы говорим про Covid-19, имеют характерные общие признаки. Искусственный интеллект помогает отличать их, подсказывает, что это то или иное заболевание», — сказал Безымянный в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что искусственный интеллект и цифровые помощники – это единая информационная система, которая позволяет врачам гораздо быстрее принимать решение и ставить точный диагноз.