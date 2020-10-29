РИАМО - 29 окт. Развитие парков в плане благоустройства и экономики обсудили во время посвященной паркам конференции в доме правительства Подмосковья под председательством министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Участники конференции рассмотрели вопросы рейтингования парков культуры и отдыха, в соответствии с региональным парковым стандартом, за третий квартал 2020 года, а также работу общественных советов парков Подмосковья.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха», - сказал Хайкин.

Он заметил, что парки необходимо не только благоустраивать, но и заниматься их экономическим развитием.

«Губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев - ред.) ставит перед нами задачу не только благоустроить парк, но и насытить его сервисами, чтоб жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь», - подчеркнул Хайкин.

По его словам, парки имеют свою специфику благоустройства с акцентом на функциональное разнообразие.