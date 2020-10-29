РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Схему организации дорожного движения изменили на проезде вдоль Таможенной академии в микрорайоне «Красная Горка» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На проезде вдоль Таможенной академии по направлению к Комсомольскому проспекту, дом 8/2 изменена схема организации дорожного движения на одностороннее. На указанном участке установлены знаки «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением» и другие дорожные знаки», - отмечается в сообщении.

Внесенные изменения в схеме движения пояснили особенностями данного участка, назвав его «местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также автомобильных пробок».

Организация одностороннего движения на данном участке позволила обеспечить безопасность пешеходов, а также увеличить пропускную способность на​ съезде с Комсомольского проспекта на его дублер.