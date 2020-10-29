РИАМО - 29 окт. В столице под стражу взят мужчина, который обвиняется в изнасиловании женщины на юго-западе города, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

«По версии следствия, 23 октября 2020 года мужчина, находясь в жилом доме, расположенном по улице Щербинская в городе Москве, угрожая убийством, совершил изнасилование ранее незнакомой жительницы столицы», — сказала собеседник агентства.

Следователи и полицейские задержали по подозрению в преступлении мужчину 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение. Суд заключил под стражу фигуранта дела.

Следствие проводит действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.