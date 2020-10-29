РИАМО - 29 окт. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной группы, которые подозреваются в похищении бизнесмена и вымогательстве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

Инцидент произошел осенью прошлого года около одного из домов по Мичуринскому проспекту. Члены группировки встретились с ранее знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы, но коммерсант отказался. После этого они насильно поместили мужчину на заднее сиденье своего автомобиля и перевезли в офисное помещение.

«Находясь в указанном помещении, злоумышленники из корыстных побуждений, принудительно удерживали потерпевшего, высказывая в его адрес угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, вплоть до лишения его жизни, которые предприниматель, с учетом сложившейся обстановки, воспринимал реально», - говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемые потребовали от своего заложника отказаться от законного права требовать от их общей знакомой погашения долга в 400 тысяч рублей. Чтобы добиться своего, обвиняемые били потерпевшего, а также пробовали задушить.

Когда сообщники на время покинули помещение, мужчине удалось сбежать и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.