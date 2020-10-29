РИАМО - 29 окт. Прокуратура столицы проведет проверку после того, как трехлетний ребенок ушел из детского сада в торговый центр, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, 28 октября 2020 года из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Корнейчука, ушел трехлетний мальчик. Ребенок обнаружен в торговом центре», — отмечается в материале.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.