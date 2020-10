В эти выходные множество событий посвящены Хеллоуину – от дискотеки 90-х и бала-маскарада графа Калиостро до интеллектуальной игры «Ужасная Мозгва». При этом не стоит забывать про маски и чекины. Любители кельтской культуры смогут повеселиться на фолк-фестивале «Самайн», а в Bla Bla Bar пройдет концерт Maruv. Кроме того, в Центре братьев Люмьер 30 октября откроется выставка «Природные связи» фотографа-сюрреалиста Роба Вудкокса, а 31 октября и 1 ноября в Artplay пройдет атмосферный дизайн-маркет «4 сезона». Где расслабиться в пятницу вечером и куда отправиться за хорошим настроением на выходных, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 30 октября

Открытие фотовыставки «Природные связи»

Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, Центр фотографии братьев Люмьер

Когда: с 30 октября 2020 года по 24 января 2021 года

Стоимость: 450 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров – 250 рублей

В Центре фотографии братьев Люмьер 30 октября открывается первая в Москве выставка Роба Вудкокса под названием «Природные связи». Для своих работ американский фотограф создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур на фоне природы. Он исследует природу движения, телесность, возможность гармоничного сосуществования людей с окружающим миром. Москвичи смогут увидеть его новую серию, которая появилась во время пандемии. Также будут представлены наиболее интересные и значимые работы Вудкокса разных периодов.

Фолк-фестиваль «Самайн»

Где: Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 1, клуб «Гластонберри»

Когда: 30 октября – 1 ноября

Стоимость: от 1 200 рублей

Самайн – кельтский праздник, который знаменует окончание сбора урожая и начало зимы. В 2020 году в Москве его будут праздновать в трех залах клуба «Гластонберри» в течение трех дней, с 30 октября по 1 ноября. На фестивале выступят 18 музыкальных коллективов из России, Ирландии и Шотландии и пройдет кельтский джем-сейшн. В пятницу зрители увидят «Тинтал», «Очелье Сороки», «Корни Озер», Red Brick Boys, Green Guard, Azagra. В субботу выступят Conor Murray & The Clover Rovers, Shedda, «Вольный Путь», «Хольда», «Человек Мира», «Лёдъ». А в воскресенье закроют фестиваль Teufelstanz, «Земля Легенд», Frank McGuire и Puck & Piper, Bjarla, Brownie Bridge и Irish Parking.

Кроме того, на фестивале будет работать средневековая ярмарка, а дополнить праздничный образ гостям помогут мастера фейс-арта.

Бал-маскарад графа Калиостро

Где: г. Москва, ул. Никольская, д. 10, бар Papa's

Когда: 30 октября в 22:30

Стоимость: можно узнать при бронировании столика

В ночь с 30 на 31 октября в баре Papa's состоится большой бал-маскарад, посвященный загадочному чернокнижнику графу Калиостро. На мистической вечеринке в честь Хеллоуина гостей ждут шоу иллюзий, гадание на картах таро и музыка от кавер-группы Remake Monsters, а также DJ Orloff, DJ Cosmos и другие.

СУББОТА, 31 октября

Игра «Ужасная «Мозгва»

Где: ул. Рочдельская, д. 15 стр. 30, «Заварка»; ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, Ojeda Sebastian

Когда: 31 октября в 18:00 (в «Заварке») и в 20:00 (в Ojeda Sebastian)

Стоимость: 500 рублей

Размять мозги в компании друзей в самый жуткий праздник в году предлагает клуб «Мозгва». Каверзные вопросы на логику и творческое мышление будут посвящены тематике Хеллоуина и ужасов. Устрашающий грим и костюмы потусторонних существ приветствуются. На игру лучше предварительно записаться на сайте «Мозгвы».

Концерт Maruv

Где: ул. Лесная, д. 20, стр. 5, Bla Bla Bar

Когда: 31 октября в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

В хеллоуинскую ночь в Bla Bla Bar – барном кластере в «Депо» на Лесной – выступит поп-певица Maruv. Эпатажная артистка, покорившая публику своими хитами Drunk Groove, Siren Song и I Want You, представит зрителям эффектное и провокационное шоу. На сцене прозвучит и уже успевший стать популярным новый хит Sad Song. Организаторы напоминают зрителям о необходимости носить маску и перчатки, а также чекиниться на входе c помощью QR-кодов.

Helloween-дискотека 90-х

Где: Москва, ул. Большая Лубянка, д. 13/16, рестобар I VAN GOGH

Когда: 31 октября в 23:45

Стоимость: от 500 до 3 000 рублей

Погрузиться в атмосферу школьных дискотек, безумных блесток и смелых нарядов под незабываемую музыку из детства и юности смогут гости вечеринки в рестобаре I VAN GOGH. Диджеи из Retro Sound System вспомнят самые яркие хиты 90-х. В программе – зажигательные танцы под «Вирус», «Демо», «Дискотеку Авария», «Иванушек International», «Тату», Britney Spears, Blink 182, O-Zone и хиты других популярных групп того времени. Мероприятие 18 плюс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

Маркет «4 сезона»

Где: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7, Artplay

Когда: 31 октября и 1 ноября с 12:00 до 20:00

Стоимость: вход свободный

В этот уикенд в малом зале Artplay пройдет очередной маркет «4 сезона», где российские дизайнеры представят свои изделия – от платьев до ароматических свечей. Посетители смогут приобрести бижутерию ручной работы и предметы интерьера, натуральную косметику, стильные аксессуары и оригинальную сезонную одежду. На маркете можно будет найти тысячи милых мелочей и атмосферные подарки.

Хеллоуин и «Звездные войны» в «Аптекарском огороде»

Где: Москва, просп. Мира, д. 26, стр. 1, «Аптекарский огород»

Когда: 1 ноября в 14:00 и 20:00

Стоимость: вход в сад – 300 рублей, билет на концерт – от 1000 рублей, участие в мастер-классе – 1 200 рублей

1 ноября в «Аптекарском огороде» в честь Хеллоуина вскроют одну из самых больших тыкв, выращенных в России этой осенью. Ломти овоща-великана достанутся посетителям, а семена сорта «Гигант Атлантики» – участникам розыгрыша, подробности которого можно узнать в аккаунтах «Аптекарского огорода» в соцсетях. Торжественная церемония пройдет в 14:00.А в 20:00 среди пальм и магнолий в субтропической оранжерее состоится концерт Simple Music Ensemble – музыканты исполнят композиции Джона Уильямса из саги «Звездные войны».

Выставка «Космос: от Галилея до Илона Маска»

портал мэра Москвы

Где: Москва, парк Сокольники, галерея Kvadrats

Когда: до 1 ноября

Стоимость: 300–600 рублей

До 1 ноября включительно можно успеть на мультимедийную выставку в «Сокольниках», посвященную космосу. С помощью аудиовизуальных технологий зрители смогут погрузиться в бескрайние просторы Вселенной, узнать о загадках черных дыр, послушать о теориях Стивена Хокинга и проектах Илона Маска и посмотреть в завораживающее звездное небо.