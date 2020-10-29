РИАМО - 29 окт. В Москве полицейские задержали подозреваемых в организации преступного сообщества, занимавшегося хищением денежных средств с банковских счетов граждан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительным данным, злоумышленники организовали колл-центр, откуда звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они выясняли у клиентов конфиденциальную информацию, после чего получали доступ к счетам и совершали покупки дорогостоящей цифровой техники в интернет-магазинах, которую потом продавали. Все покупки оформлялись на соучастников, заранее подобранных организаторами сообщества.

«На криминальную схему оперативники вышли в ходе работы по заявлению гражданки, сообщившей о хищении с ее банковских счетов более 2,8 миллиона рублей. По факту кражи следователем управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело», – сказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что правоохранителям удалось установить двоих подозреваемых – курьеров, на которых, по версии следствия, оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевшей. Одного из подозреваемых задержали с поличным при попытке получения товара. В городском округе Красногорск оперативники задержали его предполагаемого соучастника и 10 курьеров.

Позже задержали еще одного злоумышленника, который занимался распределением заказов между курьерами, контролем передачи товара на сбыт, переводом денежных средств в криптовалюту.

В отношении всех 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, подозреваемые оформили свыше 420 заказов техники, совершив более 70 хищений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«В отношении организаторов преступного сообщества Следственной частью Главного следственного управления столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности», – добавила Волк.

В МВД России выразили благодарность сотрудникам служб безопасности ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО) и ООО «Сеть Связной» за оказанное содействие.