РИАМО - 29 окт. База гребного спорта появится в подмосковных Бронницах в рамках реализации проекта по созданию Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.
Строительство предполагает обустройство лукодрома отапливаемым укрытием на 12 стрелковых позиций вместе с бытовыми и вспомогательными помещениями, площадки с искусственным покрытием для стрельбы из лука на 20 мишеней, а также площадку для разминки. Здесь же будут проложены инженерные коммуникации и линии связи.
Чтобы защитить территории от затопления было принято решении об искусственном повышении их до незатопляемых точек. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.
Самое больше учебное заведение РФ находится в подмосковных Бронницах и представляет собой государственное училище олимпийского резерва, готовящее спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. На базе училища проходит подготовка к чемпионатам Европы и мира, а также формируются сборные команды страны, в том числе юношеские и молодежные составы.
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