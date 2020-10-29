РИАМО - 29 окт. База гребного спорта появится в подмосковных Бронницах в рамках реализации проекта по созданию Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Строительство предполагает обустройство лукодрома отапливаемым укрытием на 12 стрелковых позиций вместе с бытовыми и вспомогательными помещениями, площадки с искусственным покрытием для стрельбы из лука на 20 мишеней, а также площадку для разминки. Здесь же будут проложены инженерные коммуникации и линии связи.

«Участок базы гребного спорта общей площадью 5442 квадратных метров включает в себя эллинг – крытое сооружение для хранения лодок, а также площадку для индивидуальной силовой подготовки спортсменов, универсальную игровую площадку и подземный резервуар дождевых стоков», – говорится в сообщении.

Чтобы защитить территории от затопления было принято решении об искусственном повышении их до незатопляемых точек. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Самое больше учебное заведение РФ находится в подмосковных Бронницах и представляет собой государственное училище олимпийского резерва, готовящее спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. На базе училища проходит подготовка к чемпионатам Европы и мира, а также формируются сборные команды страны, в том числе юношеские и молодежные составы.