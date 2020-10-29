РИАМО - 29 окт. «Техноград» в Москве запускает онлайн-курс по развитию личного бренда, участники узнают о правилах грамотного подбора одежды и общения с окружающими для достижения успеха, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Слушатели также узнают, как можно зарабатывать на своем хобби, как правильно продвигать свой продукт.

«Персональный бренд сегодня — ключевая составляющая успешной карьеры или построения бизнеса. Грамотно выстроенная репутация поможет при трудоустройстве, смене работы, управлении компанией, запуске собственных проектов, — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Бесплатный онлайн-курс разработан для широкой аудитории и включает в себя семь еженедельных вебинаров.

Проведет курс «Личный бренд» маркетолог и бренд-менеджер, владелец маркетингового агентства, консультант по вопросам карьеры и бизнеса Никита Антипин.

Первое занятие начнется 1 ноября в 13:00. Курс будет проходить бесплатно, зарегистрироваться на участие можно на (https://career-center.timepad.ru).