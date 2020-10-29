РИАМО - 29 окт. Строгое соблюдение антикоронавирусных мер будет гарантией для сохранения тенденции к снижению заболеваемости Сovid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы эта тенденция сохранилась, чтобы ее закрепить, чтобы опять не полезли вверх эти показатели ковидные, необходимо строго соблюдать те меры, которые мы предприняли. Причем мы же сделали таким образом, чтобы не трогать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что необходимо сохранять и четко выполнять режим ограничений, введенных в Москве.

«Это является гарантией того, что Москва выйдет из этого кризиса достойно», - добавил мэр.

Ранее в Москве продлили период дистанционного обучения для школьников 6-11 классов. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации не будут работать до конца ноября.

Кроме того, до конца осени сохранится режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями. До 29 ноября будет действовать и система чек-инов в ночных заведениях.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.