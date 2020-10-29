РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. До конца 2020 года в рамках инициативного бюджетирования в детских садах городского округа Люберцы обустроят 10 универсальных спортивных площадок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«30 учреждений образования​ Люберец​ участвуют в проекте по инициативному бюджетированию. В рамках этой программы планируется обустроить 10 универсальных спортивных комплексов в детских садах №№9, 28, 59, 103, 42, 57, 58, 83, 91, 100. Три спортивные площадки в садах №№42, 57, 58 для детей дошкольного возраста уже обустроены», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в детских садах еще планируют закупить интерактивное и музыкальное оборудование, а также оборудование для проведения занятий по робототехнике, произвести замену окон и ремонт спортивных залов.