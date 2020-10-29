РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Жители городского округа Люберцы могут узнать актуальную​ информацию, которая влияет на порядок начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, в платежных документах МосОблЕИРЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало отопительного периода, смена управляющей компании, корректировка платы или перерасчет в связи со сменой нормативов или тарифов - об этом можно узнать из блока с информационными сообщениями в нижней части квитанции, под таблицей с расчетами по оказанным услугам», - отмечается в сообщении.

МосОблЕИРЦ рекомендует своим клиентам​ внимательно читать информацию в платежных документах. Это важные новости, актуальные для того города или поселка, где проживает получатель квитанции.

«Жителям должны быть​ понятны начисления за услуги -​ в этом случае отпадает необходимость​ посещения​ офисов расчетного центра», - говорится в сообщении.