РИАМО - 29 окт. Дроны с громкоговорителями напоминают рабочим на строительных площадках Подмосковья о необходимости соблюдать санитарные правила безопасности для противодействия коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Квадрокоптеры начали пробные облеты с начала недели и информировали рабочих о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции, при этом напоминая о предусмотренной за нарушения административной ответственности», — говорится в сообщении.
По результатам профилактики на ряде объектов стали более ответственно подходить к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
Новый подход создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия на площадке надзорного органа. Это не позволяет участникам строительства пренебрегать обязательными сантребованиями.
«Мы применяем эту меру в качестве профилактики нарушения обязательных требований, делая упор на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. Зоны полетов формируются автоматически, основываясь на показателях индексов Covid-безопасности, а также с учетом количества рабочих на объекте», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
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29 ОКТЯБРЯ
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