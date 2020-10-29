РИАМО - 29 окт. Дроны с громкоговорителями напоминают рабочим на строительных площадках Подмосковья о необходимости соблюдать санитарные правила безопасности для противодействия коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Квадрокоптеры начали пробные облеты с начала недели и информировали рабочих о необходимости ношения масок и соблюдении дистанции, при этом напоминая о предусмотренной за нарушения административной ответственности», — говорится в сообщении.

По результатам профилактики на ряде объектов стали более ответственно подходить к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

Новый подход создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия на площадке надзорного органа. Это не позволяет участникам строительства пренебрегать обязательными сантребованиями.

«Мы применяем эту меру в качестве профилактики нарушения обязательных требований, делая упор на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. Зоны полетов формируются автоматически, основываясь на показателях индексов Covid-безопасности, а также с учетом количества рабочих на объекте», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.