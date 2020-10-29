РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Все МФЦ подмосковных Люберец соблюдают меры безопасности в период коронавирусной инфекции, сообщил на своей официальной странице глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в соцсети «ВКонтакте».

«В период пандемии особое внимание уделяем безопасности мест наибольшего скопления людей. Проинспектировал работу МФЦ в поселке Томилино в микрорайоне Птицефабрика, дом 4/1. Во всех отделениях многофункциональных центров неукоснительно выполняется строгий стандарт организации работы: соблюдается социальная дистанция, вход в МФЦ возможен только при наличии средств индивидуальной защиты, у всех пришедших измеряют температуру», - написал глава.

Сотрудники МФЦ осуществляют прием в масках и в перчатках, в помещениях центров установлены специальные антибактериальные лампы закрытого типа, безопасные для работы с людьми, регулярно проводится дезинфекция всех помещений.

«При желании можно записаться на прием предварительно, чтобы не создавать очередей. Всего в городском округе Люберцы работает 81 окно приема заявителей. Дорогие друзья! При посещении общественных мест будьте внимательны, соблюдайте все необходимые меры предосторожности! В данной ситуации наша безопасность во многом зависит от нас самих. Берегите себя!» - завершил глава.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

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- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.