РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Все МФЦ подмосковных Люберец соблюдают меры безопасности в период коронавирусной инфекции, сообщил на своей официальной странице глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в соцсети «ВКонтакте».
«В период пандемии особое внимание уделяем безопасности мест наибольшего скопления людей. Проинспектировал работу МФЦ в поселке Томилино в микрорайоне Птицефабрика, дом 4/1. Во всех отделениях многофункциональных центров неукоснительно выполняется строгий стандарт организации работы: соблюдается социальная дистанция, вход в МФЦ возможен только при наличии средств индивидуальной защиты, у всех пришедших измеряют температуру», - написал глава.
Сотрудники МФЦ осуществляют прием в масках и в перчатках, в помещениях центров установлены специальные антибактериальные лампы закрытого типа, безопасные для работы с людьми, регулярно проводится дезинфекция всех помещений.
«При желании можно записаться на прием предварительно, чтобы не создавать очередей. Всего в городском округе Люберцы работает 81 окно приема заявителей. Дорогие друзья! При посещении общественных мест будьте внимательны, соблюдайте все необходимые меры предосторожности! В данной ситуации наша безопасность во многом зависит от нас самих. Берегите себя!» - завершил глава.
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29 ОКТЯБРЯ
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