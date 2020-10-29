РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Люберецкие предприниматели могут принять участие ​в серии открытых юридических форумов, которые пройдут с 2 по 6 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организатором обучения выступает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Московской области».

«В течение пяти дней более 10 спикеров с разными компетенциями поделятся​ с участниками форума своим опытом и знаниями. На форуме будут рассматриваться такие темы, как практический выбор эффективной системы налогообложения для ООО и для ИП, подготовка к работе в новых условиях, особенности оформления трудовых отношений с удаленными работниками», - говорится в сообщении.

Также обсудят востребованные в предпринимательской деятельности объекты интеллектуальной собственности, актуальные вопросы государственного контроля и надзора ​в предпринимательской сфере, последствия Covid-19 и многие другие темы.

Зарегистрироваться на форумы можно по ссылке:​ http://msp-mo.ru/pravo-forum.​