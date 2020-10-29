РИАМО - 29 окт. Порядка 300 тысяч исследований крупного рогатого скота (КРС), мелкого рогатого скота (МРС) и других животных на бруцеллез проведено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала текущего года в хозяйствах всех форм собственности Подмосковья ветеринарными специалистами проведено 292,5 тысячи лабораторных исследований проб материалов от поголовья крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, лошадей, оленей и свиней на бруцеллез», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Это делается, чтобы не допустить возникновение и распространение на территории региона заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, которые включают в себя лабораторные исследования на бруцеллез.

«Бруцеллезу подвержено большинство животных, диких и домашних, но наиболее часто болезнь регистрируется у КРС и МРС, свиней, реже болеют собаки и лошади. Молодые животные менее восприимчивы к заболеванию. Для исследований было задействовано порядка 200 ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы региона», — подчеркнул Разин.

Бруцеллез – инфекция, характеризующаяся множественным поражением различных органов и систем, передающаяся человеку от животных. Человеку инфекция передается во время работы с зараженным скотом, через сырье животного происхождения - шерсть, пух, шкуры, через инфицированные предметы ухода за животными, при употреблении инфицированных мясомолочных продуктов.

В течение многих лет своевременное и качественное проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий позволяет не только контролировать эпизоотическое состояние хозяйств на территории Московской области, но и увеличивать поголовье скота, производство продукции и избегать новых вспышек заболеваний.