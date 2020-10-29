РИАМО – 29 окт. Первый российский фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны» пройдет в Екатеринбурге 9-12 декабря, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Основная цель – продвижение повестки и контента для формирования национальной идентичности и духовной нравственности аудитории, включения киносообщества и творческой молодежи в диалог и процесс осмысления понятий героизма и подвига как общественной ценности, как сути служения стране и народу в военное и мирное время», — говорится в сообщении.

Участники фестиваля могут зарегистрироваться на сайте www.heroesfestival.ru до 15 ноября 2020 года.

В конкурсе будут участвовать документальные, игровые фильмы, телепрограммы, сериалы, интернет-контент в номинациях: «Герои Вооруженных Сил», «Герои в погонах», «Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких».

Все проекты-участники могут претендовать и на награду в спецноминации «Герои России. Бессмертно» и номинации от Свердловской области – «Стальной характер». В профессиональном конкурсе семь номинаций и спецноминация от Свердловской киностудии – «За создание путеводного образа для молодежи». ​