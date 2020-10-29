РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина смогут проходить практику и трудоустраиваться в сети парикмахерских эконом-класса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В учебном корпусе техникума в Краскове в четверг состоялось подписание договора о государственно-частном партнерстве между Люберецким техникумом имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина и генеральным директором парикмахерской сети «Кудряшка» Дмитрием Василенко.

«Согласно договору, стороны будут развивать направления подготовки «Технология парикмахерского искусства». Студентам техникума предоставят рабочие места для прохождения практики с последующим трудоустройством, социальную поддержку, а также развитие материально-технической базы техникума по направлению парикмахерское искусство», - говорится в сообщении.

В учебном учреждении надеются на плодотворное сотрудничество и успех в подготовке высококвалифицированных специалистов для работодателя.