РИАМО - 29 окт. В центре «Физхимбиофарм» в подмосковной Дубне ведут разработку широкого спектра лекарственных препаратов, которые позволят максимально снизить токсичность для организма человека при лечении различных заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Научно-образовательный центр университета «Дубна» «Физхимбиофарм» стал принимающей стороной стажировки проектной группы специалистов Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова из Татарстана.

«Команды проводят исследования пектиновых полисахаридов, их физико-химических характеристик, биологических свойств и структуры для создания новых нетоксичных лекарственных средств», — говорится в сообщении.

В центре «Физхимбиофарм» ведется работа над широким спектром лекарственных препаратов, включая неопиоидные анальгетики, инфузионные растворы, уникальные кровезаменители с функцией транспорта кислорода, препараты на основе пектиновых полисахаридов для борьбы с анемией и средства, способствующие более эффективной реабилитации при лечении онкозаболеваний.

Одна из главных задач исследователей — создание лекарственных форм, которые позволят максимально снизить токсичность препаратов, которые используются, например, при лечении онкологии, туберкулеза. Ряд разработок центра уже прошел скрининговые исследования и вышел на доклинические испытания препаратов.

«В подмосковной Дубне создана уникальная инфраструктура: С одной стороны – это возможности университета «Дубна», где есть научная база, квалифицированные кадры и современное оборудование, позволяющее проводить глубинные исследования. С другой стороны – промышленные фармакологические мощности, сосредоточенные в особой экономической зоне, где есть возможность запуска опытного производства», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за счет этой синергии Дубна обладает мощнейшим потенциалом для решения самых сложных задач в области физико-химической биологии и фармтехнологий.