РИАМО - 29 окт. На железнодорожной станции Гжель появится своя визитная карточка – статуя синеокой птицы счастья, над арт-объектом трудилась целая команда специалистов завода по производству художественной керамики, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского городского округа.

«Проект уже готов. Был конкурс среди художников и всех желающих поучаствовать в этом проекте. Нас тоже попросили. Над проектом работала целая группа художников нашего предприятия», - сказал директор завода по производству художественной керамики Евгений Ефимов.

В проекте соединена техника гжели, которую сделали разнообразнее с помощью новых объектов. Высота гжельской птицы - семь метров. Она станет маяком для всех людей, проезжающих станцию. Статуя будет подсвечиваться в любое время года.

Кроме того, изменения произошли на территории станции – благоустроили участок около железнодорожной платформы, который не реконструировали с 80-х годов. Работы начались с сентября и сейчас подходят к завершению.

Появились пешеходный переход, парковочные места и парковка для инвалидов, отдельные места для таксистов. На площади идут завершающие работы – устанавливают заграждения, наносят разметку.

Уложили 2,5 тысячи квадратных метров асфальта, установлено 800 погонных метров бортового камня. Осталось доделать разметку и установить перила и ограждения.