РИАМО - 29 окт. Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн, полный перевод услуги в дистанционную среду произошел 21 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

За прошедшие два месяца поступило более 5 тысяч заявлений на оформление перепланировки.

«Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам», — сказал Бирюков.

Он добавил, что направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте mos.ru. Информация о регистрации, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступна в личном кабинете.

«В прошлом году поступило более 16 тысяч таких заявлений, с начала этого года — свыше 14 тысяч», — отметил Бирюков.