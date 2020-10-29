РИАМО - 29 окт. В этом году зима придет в Москву примерно на две недели позже обычного, минусовые температуры установятся в конце ноября, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«У нас по климату переход через ноль должен быть примерно 10 ноября, а в этом году это будет позже, ближе к середине и даже к 20 числам ноября», - сказал Леус.

Он отметил, что при этом зима в нынешнем году однозначно будет холоднее, чем в прошлом, но все равно теплее климатической нормы.

В прошлом году также в столице наблюдалась поздняя и теплая зима.