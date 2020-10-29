РИАМО - 29 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв Минздрава согласовывать публичные заявления медиков по ситуации с Covid-19, сообщает Газета.ru.

По его словам, неправильно допускать разнобой в высказываниях подведомственных врачей.

«Один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой – полезно, третий говорит, что это нужно, четвертый – не нужно», — отметил Песков.

Он добавил, что такие слова могут повлиять на людей не лучшим образом.

«Это для людей плохо, для нас с вами», — подчеркнул представитель Кремля.

За весь период пандемии в России выявили 1 581 693 случая коронавируса. Умер 27 301 человек с коронавирусом, вылечился 1 186 041 пациент. С 28 октября в стране ввели всеобщий масочный режим.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.