РИАМО - 29 окт. В столице следователи возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка отчимом, мальчик жил в многодетной семье, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Дело возбудили по статье 117 УК РФ «Истязание» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«По данным следствия, 24 октября 2020 года в одно из медицинских учреждений города Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями», — сказала Иванова.

По предварительной информации ребенка избил отчим, с которым он проживал. Мужчину и мать мальчика доставят в подразделение СК. Остальные дети изъяты из семьи и направлены в городскую больницу для медицинского обследования их состояния здоровья.

Также в рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ «Халатность».