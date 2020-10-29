РИАМО - 29 окт. Облачные и дождливые дни ожидают жителей Москвы и Подмосковья в предстоящие выходные, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу в Москве будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью в столице будет от 3 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от 1 до 6 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, а в Подмосковье – от 5 до 10 градусов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация не изменится и в воскресенье. Погода останется облачной с неустойчивыми прояснениями, вновь пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет от 3 до 5 градусов в Москве и от 1 до 6 градусов в Московской области. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, а в Подмосковье - от 4 до 9 градусов.

«В последний рабочий день текущей недели на погоду столичного региона усилит влияние приближающийся с юго-запада циклон. Погода станет облачная с прояснениями, но пока без существенных осадков, а вот температура начнет понижаться», — отметил Леус.

Ближайшей ночью в Москве температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а в Московской области столбик термометра будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

Однако в понедельник ситуация начнет меняться. Влияние атмосферного фронта начнет ослабевать, дожди постепенно прекратятся, выглянет солнце, но теплее при этом не станет.